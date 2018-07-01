Украина должна усиливать международный режим деоккупации Крыма, - Порошенко По теме: Украина должна усиливать международный режим деоккупации Крымского полуострова. Об этом в Facebook сообщил президент Украины , передает со ссылкой на . "Должны усиливать международный режим деоккупации Крымского полуострова. В то время, когда Россия усиленными темпами милитаризирует полуостров, восстанавливая советские базы и превращая Крым на "остров несвободы", должны максимально эффективно использовать имеющиеся международно-правовые механизмы для преобразования оккупированного полуострова на неподъемный груз для Москвы", - заявил Порошенко. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/uk_UA/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Маємо зміцнювати міжнародний режим деокупації Кримського півострова. В той час, коли Росія посиленими темпами... Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 1 липня 2018 р. Напомним, Европейский суд по правам человека 27 июня объединил четыре межгосударственных заявления Украины против России относительно Донбасса и Крыма в два дела.











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