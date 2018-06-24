Телеканал "112 Украина" вдруг пропал из эфира. Лишь через полчаса было налажено техническое вещание (транслируются запись передач, а не прямой эфир).

Как сообщили "Стране" на телеканале, с утра к ним приходили с проверкой пожарные. А потом неожиданно отключился кабель, который питал здание, и одновременно вышел из строя дизель-генератор.

На телеканале говорят, что не верят в такую цепь совпадений и связывают ЧП с политическим давлением.

Ранее телеканал обвинялся со стороны провластных сил в "антиукраинской пропаганде" из-за прозвучавших в эфире заявлений нардепа Мураева о Сенцове.

А нардеп от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий на заседании комитета по свободе слова в минувшую среду заявил о необходимости "уничтожить" "антиукраинские телеканалы". В том числе и 112.

"Кроме того, в последние два дня шла ддос-атака на сеть телеканала. А сегодня утром неожиданно позвонили от владельца здания и потребовали покинуть помещение", - заявили "Стране" на телеканале.

В течение получаса специалисты телеканала сумели наладить подачу сигнала в записи. Сейчас решают вопрос с доставкой источника автономного энергоснабжения, чтоб возобновить прямой эфир.

Главред СТРАНЫ Игорь Гужва сообщил: "сегодня, видимо, решили протестировать способ блокировать телеканалы без каких-либо решений Нацсовета по лицензиям и прочих ненужных формальностей.

Ведь можно сделать совсем все просто. И бац - крупнейший новостной телеканал исчез из эфира."

Ранее телеканал NEWSONE TV сообщил о том, что пропал из эфира на канале YouTube .

В соцети Facebook появились фото из студии телеканала 112 Украина, который оказался обесточен и исчез из эфира в пятницу, 22 июня, в середине дня.

Фотографию разместил политолог Кирилл Сазонов, который пожаловался, что пришел на эфир, а света - нет.

"Что акое невезет. Приехал на эфир на 112 канал и тут... им отключили свет в редакции. Ждем когда починят", - написал Сазонов.

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