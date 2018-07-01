Сборная России по футболу обыграла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Матч в "Лужниках" завершился со счетом 1:1, россияне одержали победу в серии пенальти. Об этом сообщает наш сайт.

На 11 минуте после навеса со стандарта в российскую штрафную мяч отскочил от ноги Сергея Игнашевича и залетел в ворота. В конце первого тайма россияне сравняли счет — Артем Дзюба реализовал пенальти. В основное и дополнительное время счет оставался равным.



В серии пенальти сильнее оказалась Россия и выиграла со счетом 4:3.



Как сообщал , нападающий Криштиану Роналду пополнил свой список рекордов, выйдя в основном составе сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Уругвая (1:2).

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