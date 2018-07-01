|Россия вышла в четвертьфинал ЧМ
|01.07.2018 19:23
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Сборная России по футболу обыграла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Матч в "Лужниках" завершился со счетом 1:1, россияне одержали победу в серии пенальти. Об этом сообщает наш сайт.
На 11 минуте после навеса со стандарта в российскую штрафную мяч
отскочил от ноги Сергея Игнашевича и залетел в ворота. В конце
первого тайма россияне сравняли счет — Артем Дзюба реализовал
пенальти. В основное и дополнительное время счет оставался
равным.
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