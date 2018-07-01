1 июля на "Лужниках" в Москве состоялся матч 1/8 финала чемпионата
мира между Испанией и Россией. Основное и дополнительное время
завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти хозяева турнира победили
благодаря промахам Коке и Яго Аспаса. Издание "ГОРДОН" вело
текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Россия одержала победу в серии
пенальти Фото: ЕРА //
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Главный арбитр матча – Бьорн Кейперс (Нидерланды).Явный
любимец противостояния – сборная Испании. Букмекерская контора
William Hill принимает ставки на выход испанцев в 1/4 финала с
коэффициентом 1,25, на выход России – 4,00.
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