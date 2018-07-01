Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов в отношении принадлежности Крыма остается неизменной. Путин встретился с Болтоном 27 июня Фото: kremlin.ru "Президент Путин был довольно откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий", – заявил Болтон.По его словам, позиция США в этом вопросе остается неизменной.Советник американского президента добавил, что в ходе обсуждения вопроса о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году президент РФ отвергал все обвинения.27 июня Болтон встретился с Путиным, они договорились о месте и дате переговоров российского лидера с Трампом.29 июня издание Politico написало, что президент США Дональд Трамп ответил "посмотрим" на вопрос, признают ли США Крым российским. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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