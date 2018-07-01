Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов в отношении
принадлежности Крыма остается неизменной. Путин встретился с
Болтоном 27 июня Фото: kremlin.ru "Президент Путин был довольно
откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я
ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие
разногласий", – заявил Болтон.По его словам, позиция США в
этом вопросе остается неизменной.Советник американского президента
добавил, что в ходе обсуждения вопроса о вмешательстве России в
президентские выборы в США в 2016 году президент РФ отвергал все
обвинения.27 июня Болтон встретился с Путиным, они договорились о
месте и дате переговоров российского лидера с Трампом.29 июня
издание Politico написало, что президент США
Дональд Трамп ответил "посмотрим" на вопрос, признают ли США
Крым российским.
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