Британские министры провели тайную репетицию подготовки к десятидневному национальному трауру на случай смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Business Insider .

Данное событие стало бы самым скорбным за последние 70 лет, но подготовка к похоронам не связана с текущим самочувствием королевы. Репетицией руководил заместитель премьера Британии Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, в ней принимали участие министр иностранных дел Саджид Джавид, министр по делам Шотландии Дэвид Манделл и руководитель палаты общин Андреа Лидсом.

Репетиция под названием Castle Dove была посвящена организации действий согласно коду D+1 - на следующий день после предполагаемой смерти королевы.

Отмечается, что в случае смерти Елизаветы II в Британии может воцариться беспорядок в течение 12 дней. Для экономики страны это обойдется миллиардами долларов, фондовые рынки и банки, скорее только, закроются. Похороны и последующая коронация станут официальными национальными праздниками. Кроме того, ВВС отменят все комедийные шоу, произойдут резкие изменения в культуре. Принц Чарльз может изменить свое имя, и слова государственного гимна тоже будут изменены.

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