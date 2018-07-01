Незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции военных ВСУ и гражданскую инфраструктуру населенного пункта Зайцево с минометов калибром 120 мм, тем самым нарушив установлено с 1 июля "хлебное перемирие". Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК, передает .

"Боевики вооруженных формирований РФ, несмотря на введение с 00:00 часов 1 июля 2018 года режима прекращения огня в рамках "хлебного перемирия" вдоль всей линии разграничения сторон, принятого Трехстороннего контактной группой 27 июня 2018 года в Минске, нарушили режим тишины, применив по позициям ВС Украины и гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево минометы калибром 120 мм (14 мин)", - говорится в сообщении.

По результатам фотофиксации установлено, что ночью соперник вел огонь по гражданской инфраструктуре Зайцевого из населенного пункта Зайцево Южное в период с 3:55 до 4:20.

"В результате указанного обстрела уничтожено нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, ограждение и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева", - отметили в СЦКК.

Из местных жителей никто не пострадал.

Напомним, за день 1 июля боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

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