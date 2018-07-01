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Украинский консул посетил Литвинова в колонии под Магаданом: политзаключенный похудел на 17 кг
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01.07.2018 19:39
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Украинец Сергей Литвинов, который находится в колонии под
Магаданом, потерял связь с родными, сообщил осведомленный в делах
украинских политзаключенных Станислав Огоровый, ссылаясь на слова
украинского консула в Новосибирске Дианы Ивановой. У
политзаключенного Литвинова нет поддержки со стороны родных Фото:
Виктор Паршуткин / Facebook "Она была у Литвинова три дня назад.
Насколько мне известно – это первый случай, когда консул там
под Магаданом его увидела. Его два года никто не видел, хотя консул
часто писала запросы на его посещение", – сказал Огоровый.Он
добавил, что Литвинов за время пребывания в колонии строгого режима
похудел на 17 кг из-за плохого питания и условий.К примеру,
украинскому политзаключенному не выдали новый летний комплект
одежды, следовательно он вынужден носить обычную футболку и брюки
черного цвета. В то же время власть колонии посчитала это
нарушением режима и отправила Литвинова в штрафной изолятор,
рассказал Огоровый."У него нет никакой поддержки с родины, нет
посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет
вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказание,
ведь по закону – это то место, где он был осужден, и он имеет
на это право", – сказал Огоровый.Сергей Литвинов –
скотник агрохозяйства села Камышное Луганской области. 29
августа 2014 года Следком РФ выдвинул против него обвинение в
участии в "карательных операциях" батальона "Днепр". Якобы Литвинов
и его сообщники совершали массовые убийства и изнасилования в
Луганской области. В числе предполагаемых жертв было не менее 30
мужчин, восемь женщин и 12-летняя девочка.В МВД Украины заявили,
что бойца Литвинова в "Днепре" никогда не было. Более того, этот
батальон находился в Донецкой области и не выполнял никаких задач в
Луганской. Жена Литвинова сказала, что он вообще не
служил в армии. Позже обвинения о массовых убийствах были
сняты.В итоге в апреле 2016 года российский суд приговорил
Литвинова к восьми с половиной годам колонии строгого
режима.Следствие считает, что летом 2014 года в одном из
населенных пунктов Станично-Луганского района Луганской области
Украины Литвинов по предварительному сговору с двумя участниками
антитеррористической операции на Донбассе напал с автоматом
Калашникова на гражданина России Александра Лисенка. Сторона
обвинения считает, что они похитили два автомобиля,
принадлежавшие потерпевшему, и нанесли ему телесные повреждения.
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