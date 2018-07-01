Украинец Сергей Литвинов, который находится в колонии под Магаданом, потерял связь с родными, сообщил осведомленный в делах украинских политзаключенных Станислав Огоровый, ссылаясь на слова украинского консула в Новосибирске Дианы Ивановой. У политзаключенного Литвинова нет поддержки со стороны родных Фото: Виктор Паршуткин / Facebook "Она была у Литвинова три дня назад. Насколько мне известно – это первый случай, когда консул там под Магаданом его увидела. Его два года никто не видел, хотя консул часто писала запросы на его посещение", – сказал Огоровый.Он добавил, что Литвинов за время пребывания в колонии строгого режима похудел на 17 кг из-за плохого питания и условий.К примеру, украинскому политзаключенному не выдали новый летний комплект одежды, следовательно он вынужден носить обычную футболку и брюки черного цвета. В то же время власть колонии посчитала это нарушением режима и отправила Литвинова в штрафной изолятор, рассказал Огоровый."У него нет никакой поддержки с родины, нет посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказание, ведь по закону – это то место, где он был осужден, и он имеет на это право", – сказал Огоровый.Сергей Литвинов – скотник агрохозяйства села Камышное Луганской области. 29 августа 2014 года Следком РФ выдвинул против него обвинение в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр". Якобы Литвинов и его сообщники совершали массовые убийства и изнасилования в Луганской области. В числе предполагаемых жертв было не менее 30 мужчин, восемь женщин и 12-летняя девочка.В МВД Украины заявили, что бойца Литвинова в "Днепре" никогда не было. Более того, этот батальон находился в Донецкой области и не выполнял никаких задач в Луганской. Жена Литвинова сказала, что он вообще не служил в армии. Позже обвинения о массовых убийствах были сняты.В итоге в апреле 2016 года российский суд приговорил Литвинова к восьми с половиной годам колонии строгого режима.Следствие считает, что летом 2014 года в одном из населенных пунктов Станично-Луганского района Луганской области Украины Литвинов по предварительному сговору с двумя участниками антитеррористической операции на Донбассе напал с автоматом Калашникова на гражданина России Александра Лисенка. Сторона обвинения считает, что они похитили два автомобиля, принадлежавшие потерпевшему, и нанесли ему телесные повреждения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки литвинова огоровый колонии что литвинов Теги: война в украине