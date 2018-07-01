С 1 июля в Украине начинает действовать очередной этап медреформы. Каждый украинец должен был заключить соглашение со своим врачом, передает со ссылкой на .

Теперь существует новый перечень первичной медицинской помощи. подготовило картинки с услугами, которые безплатно можно получать в больницах.

Педиатры, семейные врачи и терапевты будут наблюдать за нашим здоровьем или здоровьем нашего ребенка и будут лечить болезни, травмы, отравления. А при необходимости они смогут выписывать направление к специалисту вторичной или третичной помощи - лора, эндокринолога, хирурга, или консультироваться с ними.

Ваш врач будет выписывать рецепты на лекарства.

К первичной медпомощи также входят следующие анализы и исследования.

Другие исследования и анализы можно будет получать в заведениях специализированной помощи по направлению вашего врача.

Новый порядок оказания первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы для групп риска семи заболеваний.

Ваш врач должен кстати выявлять риски для здоровья, консультировать, как постепенно освободиться от пагубных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти к здоровому образу жизни.

Семейный врач или терапевт может наблюдать за беременностью и вести ее до 12 недель. При необходимости он будет направлять женщину к акушеру-гинекологу. Также врач должен информировать родственников беременной, как вести себя при приближении родов.

Также педиатр или семейный врач будет проводить плановые обязательные осмотры после рождения ребенка: 10 осмотров врача и 6 обзоров медсестры в первый год, 2 осмотра в два года и 1 осмотр в три года.

Врач будет следить за вакцинацией вашего ребенка и вас по календарю прививок. Государство будет предоставлять бесплатные вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Неотложную помощь при острых состояниях и внезапном ухудшении состояния здоровья предоставлять медучреждение.

В обязанности врача первички также входит наблюдения и оценка состояния тяжелобольного пациента, выписывание рецептов для лечения болевого синдрома.

У вашего врача можно будет получить нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и тому подобное.

Врач самостоятельно определять необходимость визита к пациенту домой, в зависимости от медицинских показаний. Также он будет консультировать подчиненного по телефону, или же вызвать экстренную помощь.

1 июля 149 медицинских учреждений начнут сотрудничество с Национальной службой здоровья Украины. В первую волну вошли все медучреждения , нескольких областных центров - Винница, Полтава и Черкассы и крупные города Кривой Рог и Кременчуг.

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