|Форвард Зозуля продолжит выступления в "Альбасете"
|01.07.2018 19:46
|
Украинский нападающий Роман Зозуля решил не менять клубную прописку и остаться в клубе второго по рангу чемпионата Испании футбола - "Альбасете". Об этом заявил агент игрока Владимир Кузьменко на странице в Facebook, передает
"Мы решили принять условия продления контракта с "Альбасете",
отказавшись от больших денег, только чтобы остаться с вами. Но
договор находится в руках клуба. Мы с Романом Зозулей хотим
поблагодарить болельщиков за их поддержку в течение только сезона.
Мы просто хотим сказать "спасибо" за то, что поверили в нас. Мы
никогда не забудем вас, куда бы мы не пошли", - говорится в записи
агента.