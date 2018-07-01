Автобус с пассажирами перевернулся в кювет на трассе "Киев-Чоп". Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Ровенской области, передает .

"Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошла сегодня, 1 июля, около 15 часов на автодороге "Киев-Чоп". В результате опрокидывания автобуса в Дубенском районе, травмировались семеро человек", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 39-летний киевлянин, который управлял автобусом Mercedes 404, двигаясь из города Яремче в направлении столицы, в районе села Птичья Дубенского района не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожной обстановки и слетел в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на сторону.

В результате семь пассажиров в возрасте от 32-х до 49-ти лет из Киева, Киевской и Черниговской областей получили телесные повреждения, каретой "скорой" они были доставлены в медучреждения.

"Все они получили ушибы различных частей тела, и двое из них - переломы. 49-летнюю киевлянку с ушибами позвоночника госпитализировали в травматологическое отделение, остальных шесть пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отпустили. Двое водителей и еще 38 пассажиров, которые тоже находились в салоне автобуса по результатам осмотра на месте происшествия врачей "скорой" не пострадали", - отметили в полиции.

Сейчас автобус достают из кювета. После транспортное средство будет помещено на спецплощадку в Дубно.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи Дубенского отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины. В соответствии с медицинским освидетельствованием водитель, который в момент ДТП управлял транспортным средством, был трезв.

Как отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, на момент ДТП в салоне автобуса находились 53 пассажира.

Напомним, в Винницкой области столкнулись два автомобиля, в результате чего оба водителя погибли, трое человек травмированы.

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