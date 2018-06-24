На чемпионате мира по футболу английская сборная забила в ворота
сборной Панамы шесть мячей, итоговый счет – 6:1. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке За сборную Англии забивали
три человека Фото: ЕРА Поединок проходил в Нижнем
Новгороде.Англичанин Джон Стоунз забил уже на 8-й минуте, еще раз
он отличился на 40-й минуте.Хет-трик оформил Харри Кейн, он забивал
на 22-й минуте и 45+1-й (оба мяча с пенальти), а также на 62-й
минуте.Еще один мяч провел на 36-й минуте Джесси Лингард.Гол
престижа на 78-й минуте выполнил панамец Фелипе Балой.Набрав
максимальное количество очков, Англия вместе с Бельгией вышли в
плей-офф чемпионата. В третьем туре, 28 июня, команды сыграют между
собой.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира