Сирийская армия освободила 70 городов и селений на востоке и
юго-востоке провинции Дераа и находится сейчас в 2 км от границы с
Иорданией. Об этом сообщает со ссылкой на Аlmayadeen.
Большая часть этих населенных пунктов присоединилась к
соглашению о примирении с правительством.
Сирийские военные источники заявили, что армия взяла под свой
контроль стратегические город Гиза и деревни аль-Сахва, Кахил и Тел
Змаитие, чтобы отрезать линию снабжения повстанцев.
Директор Центра примирения в Сирии Алексей Зиганков сказал, что
повстанцы передали военные машины и большое количество различных
боевых боеприпасов силам Башара Асада.
Напомним, от голода, жажды и болезней 15 беженцев, бежавших из
сирийской провинции Дераа к иорданской границе, погибли.
Как сообщал режим Башара Асада и его сторонники с помощью военных
самолетов разбомбили крайней мере три медицинских учреждения на юге
Сирии за одну ночь.
Из-за эскалации конфликта в регионе около 45 000 человек
вынуждены были покинуть свои дома и перейти на удерживаемую
повстанцами территорию возле границы с Иорданией.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира