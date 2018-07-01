После попытки блокирования совместных решений саммита ЕС в Брюсселе
премьер-министр Италии Джузеппе Конте стал объектом насмешек со
стороны своих коллег. Конте блокировал решения лидеров ЕС Фото: ЕРА
."Я – профессор права", – заявил Конте своим коллегам,
протестуя против методов работы саммита.В ответ болгарский
премьер-министр Бойко Борисов заявил, что когда-то был пожарным, но
это не способ вести переговоры.В свою очередь, шведский
премьер-министр Стефан Левен добавил, что когда-то был сварщиком, и
не согласен с итальянской манерой высказываться между коллег.В
Брюсселе 28–29 июня состоялся саммит лидеров ЕС, между главных
тем – мигранты и Brexit.Участники саммита достигли
соглашения по вопросам миграции и выразили озабоченность в
связи с отсутствием прогресса на переговорах по Brexit. Кроме
того, лидеры стран ЕС договорились продлить на полгода санкции
против России и призвали Москву признать ответственность
за авиакатастрофу малайзийского Boeing на Донбассе в 2014
году.
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