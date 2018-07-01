Киевское "" дало ответ "Трабзонспора" на требование о возможном переходе в этот клуб полузащитников Николая Шапаренко и Владимира передает со ссылкой на .

Как сообщил источник в столичном клубе, официального запроса от "Трабзонспор" ни по ШАПАРЕНКО, ни по не было. Был только контакт со стороны скаутов турецкого клуба, которые поинтересовались возможностью даже не приобретение этих футболистов, а их аренды.

Ответом "" была категорический отказ, ведь Шапаренко и входят в планы Александра Хацкевича на следующий сезон, сообщает dynamo.kiev.ua.

Шапаренко родился 4 октября 1998 года, а - 1 июня 1997.

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