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Активисты в Киеве призвали Германию и Францию обратится к Путину относительно помилования Сенцова
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01.07.2018 20:11
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Украинские активисты хотят, чтобы президент Франции Эммануель
Макарон и канцлер Германии Ангела Меркель попросили президента РФ
Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.
Активисты шли под посольства Франции и Германии с плакатами Фото:
ru.krymr.com Отмечается, что под посольства участники акции пришли
с плакатами "#SaveOlegSentsov", "Освободите украинских
политзаключенных".В мероприятии также участвовали представители
"Автомайдана", которые устроили автопробег в дипломатические
учреждения.За правопорядком на ходе следили полиция и Национальная
гвардия.Кроме Киева, акции в поддержку Сенцова сегодня прошли в
Харькове и в Запорожье.Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской
области. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат
политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К
режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу
Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.
Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить
основанием для такой меры.
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