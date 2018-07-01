На острове Роттнест около континентального побережья Западной Австралии, который является одним из немногих мест, где квокки сохранились в дикой природе, мужчина угостил животное водкой со вкусом коктейля Пина колада. Об этом сообщает Daily Mail .

Видео с инцидентом быстро распространилось в социальных сетях, где пользователи поддали критике поступок туристов. С помощью камер наблюдения мужчину вычислили и оштрафовали на 200 австралийских долларов. Также ему запретили посещать остров в будущем.

Представители зоозащитной организации Австралии выразили сожаление из-за инцидента и призвали посетителей острова не кормить квокк.

"Любые продукты, которые не входят в их рацион, могут быть очень опасны для них, а алкоголь способен убить столь маленьких зверьков, - отметили они.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 24 июня, в Австралии кенгуру выскочил на футбольное поле во время матча .

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