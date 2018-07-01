Украинцы смогут более удобно добраться до немецкого Берлина благодаря новому польскому маршруту из Перемышля. Его запустит польская железнодорожная компания PKP Intercity, передает со ссылкой на .

Такое решение приняла из-за большого количества украинских эмигрантов на восточных границах с Польшей, сообщает Rynek kolejowy.

В Перемышль можно добраться из Львова на Intercity. В столицу Германии можно будет доехать на прицепных вагонах. Они будут направляться в польский Вроцлав. Там их присоединят к поезду на Берлин. Общий вид маршрута будет таков: Перемышль-Вроцлав-Зелена Гура-Берлин.

"Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку. Поезда из Перемышля во Львов и с каждым годом перевозят все больше пассажиров. За первые пять месяцев имеем уже столько пассажиров, сколько за весь прошлый год, когда отмечался двукратный рост путешественников. Очевидно, что следует ожидать следующего удвоения количества пассажиров на направлениях с Востока ", - заявил глава PKP Intercity Марек Хранюк.

Также PKP Intercity рассматривает возможность запуска поезда из Польши в Украину. В Польше колея уже, следовательно необходимо выработать техническую процедуру изменения ширины колесных пар.

Волонтер Корпуса мира Кэти Джонс поделилась впечатлениями от плацкарта из в Черновцы. "В принципе, это как в купе, но без стен, и здесь гораздо жарче. И здесь пахнет ... Словно ногами. Но здесь не так уж и плохо", - делится впечатлениями американка.

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