После попытки блокирования совместных решений саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Италии Джузеппе Конте стал объектом насмешек со стороны своих коллег. Конте блокировал решения лидеров ЕС Фото: ЕРА ."Я – профессор права", – заявил Конте своим коллегам, протестуя против методов работы саммита.В ответ болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявил, что когда-то был пожарным, но это не способ вести переговоры.В свою очередь, шведский премьер-министр Стефан Левен добавил, что когда-то был сварщиком, и не согласен с итальянской манерой высказываться между коллег.В Брюсселе 28–29 июня состоялся саммит лидеров ЕС, между главных тем – мигранты и Brexit.Участники саммита достигли соглашения по вопросам миграции и выразили озабоченность в связи с отсутствием прогресса на переговорах по Brexit. Кроме того, лидеры стран ЕС договорились продлить на полгода санкции против России и призвали Москву признать ответственность за авиакатастрофу малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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