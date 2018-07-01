В понедельник, 2 июля ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Осадки в виде дождя ожидаются на Западе, Севере и центральных регионах страны. Температура воздуха в среднем будет колебаться в пределах +17 ... + 24 градусов. Об этом сообщает со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В понедельник в западных и северных областях температура воздуха будет колебаться от +13 до +19 градусов, в центральных областях будет +24. На Востоке и Юге при этом будет господствовать жара - до 28 градусов тепла.

Как сообщал украинцев предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности в пяти областях.



"По данным Укргидрометцентра, 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

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