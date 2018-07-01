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Активисты в Киеве призвали Германию и Францию обратиться к Путину относительно помилования Сенцова
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01.07.2018 20:27
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Украинские активисты хотят, чтобы президент Франции Эммануэль
Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель попросили президента РФ
Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Активисты шли
под посольства Франции и Германии с плакатами Фото: ru.krymr.com
Отмечается, что под посольства участники акции пришли с плакатами:
#SaveOlegSentsov, "Освободите украинских политзаключенных".В
мероприятии также участвовали представители "Автомайдана", которые
устроили автопробег в дипломатические учреждения.За правопорядком
на шествии следили полиция и Национальная гвардия.Кроме Киева,
акции в поддержку Сенцова сегодня прошли в Харькове
и Запорожье.Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской
области. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат
политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К
режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу
Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.
Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить
основанием для такой меры.
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