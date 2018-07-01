Украинские активисты хотят, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель попросили президента РФ Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Активисты шли под посольства Франции и Германии с плакатами Фото: ru.krymr.com Отмечается, что под посольства участники акции пришли с плакатами: #SaveOlegSentsov, "Освободите украинских политзаключенных".В мероприятии также участвовали представители "Автомайдана", которые устроили автопробег в дипломатические учреждения.За правопорядком на шествии следили полиция и Национальная гвардия.Кроме Киева, акции в поддержку Сенцова сегодня прошли в Харькове и Запорожье.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить основанием для такой меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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