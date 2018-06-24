Сегодня, 20 октября, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты рассмотрят вопрос о снятии с эфира сериалов, которые героизируют российских военных.

«Я полностью поддерживаю позицию комбатов о недопустимости транслировать по отечественным телеканалам медиа-продукт, в частности, телесериалы, которые героизируют врагов нашего государства, тех, кто решил и всячески поддерживает войну в Украине», - заявил спикер парламента Александр Турчинов.

Он также добавил, что обязательно вынесет этот вопрос на рассмотрение Рады.

Ранее комбаты батальйонов «Днепр-1», «Донбасс» и «Миротворец» обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой запретить показ сериалов о российских военных.

"Ежечасно украинцев, которые стоят на защите своей родины, хотят убить люди в российской форме с вражескими шевронами. Почему [тогда], если вечером включить телевизор, складывается чувство что в нашей стране нет войны? Почему на украинских каналах показывают российские сериалы, где героями делают наших врагов?" - говорится в обращении.

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