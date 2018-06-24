Военные семи государств-участников СНГ приступили сегодня к отработке задач по улучшению взаимодействия органов управления объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, сообщили в минобороны России.

Участники тренировки отработают взаимодействие дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) при обнаружении судов-нарушителей воздушного пространства и госграниц стран-участниц СНГ, а также по работе с угоняемыми воздушным судами и при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

«Более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уровня семи государств-участников СНГ приступили к отработке задач по совершенствованию взаимодействия органов управления объединенной системы ПВО СНГ»,- говорится в сообщении.

Тренировка началась с обнаружения в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах целей условного противника, роль которых выполняют стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВВС России.

По данным ведомства, в тренировке задействовано около 100 самолетов истребительной авиации Су-27, Миг-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8, а также подразделения радиотехнических войск и зенитных ракетных войск из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России. Учение пройдет в воздушном пространстве этих стран.

«Управление силами и средствами ПВО, задействованными в учении, осуществляется из центра управления войсками воздушно-космической обороны, дислоцированного в Московской области»,- уточняется в сообщении.

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