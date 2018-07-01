В Днепре экологи и пять художниц провели арт-субботник в парке Сагайдак. Об этом сообщает 49000.com.ua .

В ходе действа были созданы инсталляции, призванные привлечь внимание общественности к состоянию природы. Художницы хотели продемонстрировать нелюбовь к природе, неуважение к себе и окружающим тех, кто оставляет мусор там, где отдыхает.

В то же время они показали, что из мусора и отходов можно создать художественное произведение.

Мероприятие прошло в районе пляжной зоны, где стало значительно чище. После субботника весь мусор отвезли на переработку.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 13 июня, в Европарламенте заявили, что откажутся от использования пластиковых бутылок для воды, а также других одноразовых изделий из пластика, которые используются в столовой.

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