В Индии в результате крупного ДТП погибли 48 человек, множество раненых. Об этом сообщает со ссылкой на Анадолу.

Инцидент произошел в штате Уттаракханд на севере страны: автобус с пассажирами рухнул в ущелье.

По словам представителя местных властей Тривендра Рава, водитель потерял управление, а кроме того, автобус был переполнен.

Поисково-спасательные операции продолжаются.

В Индии ежегодно погибает в среднем 110 тыс. человек в результате ДТП, причиной которых становятся плохое состояние дорог, устаревший транспорт и ошибки при вождении.



Как сообщал , по меньшей мере 44 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на севере Индии в штате Уттаракханд в Гималаях.

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