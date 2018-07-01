|ДТП на севере Индии: количество погибших увеличилось
|01.07.2018 20:39
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В Индии в результате крупного ДТП погибли 48 человек, множество раненых. Об этом сообщает со ссылкой на Анадолу.
Инцидент произошел в штате Уттаракханд на севере страны: автобус с пассажирами рухнул в ущелье.
По словам представителя местных властей Тривендра Рава, водитель потерял управление, а кроме того, автобус был переполнен.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
В Индии ежегодно погибает в среднем 110 тыс. человек в
результате ДТП, причиной которых становятся плохое состояние дорог,
устаревший транспорт и ошибки при вождении.
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