Северная Корея увеличила объемы производства ядерного топлива на секретных объектах на территории страны.

Об этом рассказала американская разведка, передает со ссылкой на .

Отмечается, что даже после начала активных переговоров с КНДР нарастила производство обогащенного урана для ядерного оружия. Таким образом, данные разведчиков противоречат словам президента Дональда Трампа, который после встречи с Ким Чин Ыном заявлял, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует.

Разведчики также отметили, что власти Северной Кореи пытаются держать в тайне места для производства ядерного оружия, чтобы ввести в заблуждение .

"Нет доказательств того, что они сократили запасы или остановили производство. Есть абсолютно недвусмысленные доказательства того, что они пытаются обмануть ", - сообщает источник.

Дональд Трамп заявил, что продолжает санкций в отношении Северной Кореи на один год. Ведь действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике .

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