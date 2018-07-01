Российские спецслужбы хотели показать, что в Украине действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов показывает свою ненависть к представителям отдельных национальностей, сказал народный депутат от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. набег на лагерь ромов произошло 23 июня Фото: Igor Zinkevych / Facebook "Та трагедия, которая произошла во Львове, – это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове", – рассказал Геращенко.Он считает, что главной задачей нападения было показать, что в Украине действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов показывает свою ненависть к представителям отдельных национальностей.23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально правоохранители сообщили, что задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении. Действия части задержанных квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи – лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.25 июня двух злоумышленников арестовали на 60 дней без права залога.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что провокацию могла устроить РФ ради "игры на межнациональных вопросах".Нападение осудили в ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы и посольстве США в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что нападения украины ромов организации Теги: происшествия