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Сенцова принудительно не кормят - адвокат
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01.07.2018 20:50
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На 26-й день голодовки в украинского режиссера Олега Сенцова
случился кризис, напомнил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе.
Сенцов объявил голодовку 14 мая Скриншот: Грани.Ру /
YouTube "Кормление обсуждал Олег с начальником медицинской части
только после того, как у Олега наступит второй кризис", –
сказал Динзе.Первый кризис в украинского режиссера произошла на
26-й день его голодовки, напомнил адвокат.Динзе пояснил, что еда
для принудительного кормления является белково-витаминной смесью.
Она похожа на детское питание светлого цвета. Дают ее лицам,
которые голодали определенное время и не могут принимать обычную
пищу, чтобы они выходили из голодовки.Сенцов был приговорен в
РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года.
Российский суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта.Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил
с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За
время пребывания в РФ она несколько раз
безрезультатно пыталась попасть к Сенцову.21 июня
Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и
почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать
голодовку отказывается.28 июня российский омбудсмен
Татьяна Москалькова проигнорировала свою украинскую
коллегу Денисову, которая приехала к колонии, где
содержат Сенцова, и самостоятельно посетила режиссера. После
встречи с Сенцовым российский омбудсмен сказала, что "его
состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно
остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день
голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова
заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии
здоровья Сенцова.
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