На 26-й день голодовки в украинского режиссера Олега Сенцова случился кризис, напомнил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе. Сенцов объявил голодовку 14 мая Скриншот: Грани.Ру / YouTube "Кормление обсуждал Олег с начальником медицинской части только после того, как у Олега наступит второй кризис", – сказал Динзе.Первый кризис в украинского режиссера произошла на 26-й день его голодовки, напомнил адвокат.Динзе пояснил, что еда для принудительного кормления является белково-витаминной смесью. Она похожа на детское питание светлого цвета. Дают ее лицам, которые голодали определенное время и не могут принимать обычную пищу, чтобы они выходили из голодовки.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ она несколько раз безрезультатно пыталась попасть к Сенцову.21 июня Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.28 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова проигнорировала свою украинскую коллегу Денисову, которая приехала к колонии, где содержат Сенцова, и самостоятельно посетила режиссера. После встречи с Сенцовым российский омбудсмен сказала, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии здоровья Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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