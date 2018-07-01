Американские исследователи из Бэйлоровского колледжа медицины выяснили, что укус комара оказывает влияние на иммунную систему человека. Об этом сообщает PLOS Neglected Tropical Diseases .

Эти насекомые переносят многие заболевания, включая лихорадки денге и малярии. Ученые считают, что даже если комар не переносит инфекции, его укус все равно может спровоцировать "иммунную бурю". Несмотря на то, что они не представляют большой опасности для людей, комары могут испортить отдых летом. В этом случае антидотом может стать витамин B12.

Данное вещество восстанавливает плазму после потери крови и хорошо влияет на работу кровеносной системы. При наличии достаточной численности витамина в организме, укус комара можно не заметить, а плохих ощущений не будет.

Медики указали, что витамин В12 немного меняет состав крови на тот, который отталкивает комаров. После укусов потери быстро восстанавливаются, а незначительное количество токсинов от насекомых быстро исчезает.

Как сообщал svodka.net, во время матча второго дивизиона чемпионата Эквадора по футболу, в рамках которого встретились футбольные клубы Портовьехо" и "Манта" произошел курьезный инцидент .

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