Футболистов сборной Испании не в чем упрекнуть после поражения в 1/8 финала чемпионата мира против команды России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер испанской команды Фернандо Йерро. Об этом сообщает со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Ранее сборная России переиграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти. Основное время встречи, состоявшейся в воскресенье на московском стадионе “Лужники”, завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды не сумели отличиться.

В послематчевой серии подопечные Йерро не сумели реализовать два пенальти.

“Мы себя чувствуем, как и все испанцы в этот вечер, — сказал Йерро. — Мы приехали сюда с огромными амбициями, мы понимаем, как себя чувствуют миллионы болельщиков, они приехали сюда, поддерживали нас. Здесь есть тонкая линия между победой и поражением. Перед серией пенальти я сказал ребятам, чтобы они вышли и получали удовольствие, сказал, что мы можем честно смотреть друг другу в глаза”.

“Мои ребята — профессионалы, большая честь — провести с ними время, тренировать их. Это очень хороший опыт, но сейчас трудно подводить итоги, мы все-таки забили первый гол, вели в счете. Затем наступил этап, когда нам забили, мы знали, что россияне хорошо играют на стандартных положениях, но это часть футбола. Я не говорил, что мои ребята сделали что-то не так, у нас просто есть слабые и сильные стороны, ничего не могу сказать им в упрек”, — добавил тренер.

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