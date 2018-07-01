Россия может профинансировать строительство Северного потока - 2 за свой счет, если наложат санкции на страны, задействованные в проекте.

Об этом заявил финансовый директор компании Nord Stream 2 Пол Коркоран в разговоре с Welt am Sonntag, передает со ссылкой на .

"Безусловно, проект будут финансировать. Это важно для" Газпрома ", а Россия сейчас имеет высокий запас ликвидности в евро. Компания может реализовать проект без западного финансирования", - заявил Коркоран.

"Газпрому" согласились предоставить средства 8 европейских компаний. Они уже вложили 4 млрд в газопровод, который соединит российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.

Белый дом якобы готовил штрафные меры против пяти европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон не планирует вводить их.

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