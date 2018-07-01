На горе торжественно открыли памятные знаки со списками всех погибших за освобождение Славянска Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook На мемориальном комплексе, расположенном на Карачуне, состоялись торжественные мероприятия по случаю четвертой годовщины со дня освобождения Славянска и Краматорска от боевиков "ДНР".На горе торжественно открыли памятные знаки со списками всех погибших при освобождении украинских военнослужащих, военных частей и подразделений, которые освобождали эти территории.Карачун — гора близко города Славянска Донецкой области. Высота вершины горы составляет 167,6 м. В апреле – июне 2014 года район Карачуна был зоной активных боевых действий, поскольку гора главенствует над местностью, с нее просматривается весь город Славянск и его окрестности.Стоявшая на горе телевизионная башня была разрушена в ходе боев в ночь на 1 июля 2014 года, 25 августа 2015 года на Карачуне установили новую телевышку. 5 ноября прокуратура города Краматорска заочно сообщила о подозрении жителю Славянска, который в апреле 2014 года руководил захватом телебашни на горе Карачун. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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