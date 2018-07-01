На горе торжественно открыли памятные знаки со списками всех
погибших за освобождение Славянска Фото: Операція об'єднаних сил /
Joint Forces Operation / Facebook На мемориальном комплексе,
расположенном на Карачуне, состоялись торжественные мероприятия по
случаю четвертой годовщины со дня освобождения Славянска и
Краматорска от боевиков "ДНР".На горе торжественно открыли памятные
знаки со списками всех погибших при освобождении украинских
военнослужащих, военных частей и подразделений, которые освобождали
эти территории.Карачун — гора близко города Славянска Донецкой
области. Высота вершины горы составляет 167,6 м. В апреле –
июне 2014 года район Карачуна был зоной активных боевых действий,
поскольку гора главенствует над местностью, с нее просматривается
весь город Славянск и его окрестности.Стоявшая на горе
телевизионная башня была разрушена в ходе боев в ночь на 1 июля
2014 года, 25 августа 2015 года на Карачуне установили новую
телевышку. 5 ноября прокуратура города Краматорска заочно сообщила
о подозрении жителю Славянска, который в апреле 2014 года руководил
захватом телебашни на горе Карачун.
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