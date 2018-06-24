По результатам опроса Французского института общественного
мнения (IFOP) слава французского президента Эммануэля Макрона
достигла нового минимума. Об этом сообщает со ссылкой на Journal du
Dimanche.
Лишь 40% французов поддерживают политику президента и выражают
ему свое хорошее отношение.
Заметим, что для Франции это не является абсолютным антирекордом:
после одного года у власти Франсуа Олланд имел лишь 26%, а Николя
Саркози - 36%.
Как сообщал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в
Италии нет проблем с мигрантами является проявлением высокомерия,
заявил итальянский вице-премьер и глава МВД Сальвини.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает
введение финансовых санкций против стран, которые отказываются
принимать просителей убежища.
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