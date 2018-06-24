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Рейтинг Макрона установил новый антирекорд
24.06.2018 17:40

По результатам опроса Французского института общественного мнения (IFOP) слава французского президента Эммануэля Макрона достигла нового минимума. Об этом сообщает со ссылкой на Journal du Dimanche.

Лишь 40% французов поддерживают политику президента и выражают ему свое хорошее отношение.

Заметим, что для Франции это не является абсолютным антирекордом: после одного года у власти Франсуа Олланд имел лишь 26%, а Николя Саркози - 36%.

Как сообщал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Италии нет проблем с мигрантами является проявлением высокомерия, заявил итальянский вице-премьер и глава МВД Сальвини.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища.

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