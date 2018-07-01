|Кохана Райана Гослінга втретє вагітна
|01.07.2018 21:11
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Нагадаємо, 37-річний Райан Гослінг і 44-річна Єва Мендес виховують двох доньок. Новину про появу яких теж до останнього тримали в секреті. Тому чи правдивою є інформація про третю вагітність акторки, ми дізнаємося не скоро.
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