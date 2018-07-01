"Видно море и закат солнца" - в Австралии создали зеркальный пляж По теме: Часть публичного пляжа в австралийском Перте превратили в "необитаемый остров", передает со ссылкой на . Нестагдартне решение придумало архитектурное бюро Gjøde Partnere Arkitekter. Как сообщает Отпуск.com, для этого его обнесли 72-метровой полукруглой фанерной стеной с зеркальным покрытием. Зеркальная стена отражает песок, океан, чаек и отдыхающих, создавая ощущение изоляции от внешнего мира. Отмечается, что авторы проекта, они установили зеркала таким образом, чтобы те отражали впечатляющие солнечные меры, которыми знаменитый пляж. Вода на 96-ти украинских пляжах опасна для купания. Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья МЗ, основываясь на результатах исследования воды 15-21 июня.











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