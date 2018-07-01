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Денисова сообщила, что 2 июля встретится с послами ЕС по поводу посещения политзаключенных в РФ
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01.07.2018 21:21
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Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила
Денисова сказала, что планирует сообщить послам Европейского Союза
о состоянии выполнения договоренностей между президентами Украины и
РФ относительно заключенных. Денисова считает, что российская
сторона и не планировала выполнять договоренности, достигнутые
между президентами Украины и РФ Фото: Людмила Денісова / Facebook
"Завтра на 14:00 я встречаюсь именно с послами Европейского союза и
буду рассказывать им о своей поездке, о состоянии выполнения
договоренностей между двумя президентами", – сказала
Денисова.Омбудсмен считает, что РФ сделала все, чтобы сорвать эти
договоренности."К сожалению, эта задача не состоялась. Потому что,
я думаю, что Российская Федерация и не думала выполнять
договоренности, которые были предоставлены… мне именно президентом
РФ Владимиром Путиным", – заявила она. 9 июня президент
Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос
украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что
омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных
граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. 29 июня
украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела
пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не удалось
встретиться ни с одним украинским политзаключенным.В тот же день
Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского
формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с
блокированием Россией посещения политзаключенных.
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