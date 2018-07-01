Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сказала, что планирует сообщить послам Европейского Союза о состоянии выполнения договоренностей между президентами Украины и РФ относительно заключенных. Денисова считает, что российская сторона и не планировала выполнять договоренности, достигнутые между президентами Украины и РФ Фото: Людмила Денісова / Facebook "Завтра на 14:00 я встречаюсь именно с послами Европейского союза и буду рассказывать им о своей поездке, о состоянии выполнения договоренностей между двумя президентами", – сказала Денисова.Омбудсмен считает, что РФ сделала все, чтобы сорвать эти договоренности."К сожалению, эта задача не состоялась. Потому что, я думаю, что Российская Федерация и не думала выполнять договоренности, которые были предоставлены… мне именно президентом РФ Владимиром Путиным", – заявила она. 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. 29 июня украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.В тот же день Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с блокированием Россией посещения политзаключенных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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