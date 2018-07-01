Канадский рэпер Smoke Dawg застрелен в субботу вечером в Торонто. Об этом пишет журнал New Musical Express, сообщает

Ранее телеканал CTV сообщил, что два человека скончались от огнестрельных ранений, полученных в результате стрельбы в центральной части Торонто на пересечении улиц Куин и Питер. Предположительно, огонь открыли двое неизвестных, которые скрылись с места преступления на автомобиле.

О том, что между погибших оказался 21-летний Smoke Dawg, сообщили его друзья в социальных сетях, выразив свои соболезнования. Полиция, однако, пока не подтвердила личность жертв.

Smoke Dawg известен сотрудничеством с исполнителями Скепта и Дрейк. Сообщается, что молодой рэпер работал над своим первым студийным альбомом.

Как сообщал недавно в Майами совершено покушение на рэпера XXXTentacion, в результате которого — тот погиб.

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