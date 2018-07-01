Германия является главным поставщиком комплектующих и технологий двойного назначения для Ирана, считают спецслужбы ФРГ. В Германии подозревают, что посещающие научные центры в рамках соглашений о сотрудничестве иранские ученые связаны со своей разведкой Фото: ЕРА По данным спецслужб, необходимые для этого комплектующие и технологии иранцы пытаются раздобыть, в том числе, в Германии. Кроме того, в Исламской республике продолжается процесс по усовершенствованию ракет.Издание напоминает, что Международное агентство по атомной энергии при этом считает, что Иран соблюдает условия ядерной сделки.По данным T Online, Германия является главным поставщиком комплектующих и технологий двойного назначения для Ирана. Зачастую в этом процессе принимают участие подставные компании и третьи страны.Кроме того, в Германии подозревают, что посещающие научные центры в рамках соглашений о сотрудничестве иранские ученые связаны со своей разведкой.8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По его словам, Тегеран обманывал мировое общество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.Иранский президент Хасан Рухани отметил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.Решение Трампа поддержали Израиль и Саудовская Аравия, но осудили лидеры Европейского союза, генсек ООН Антониу Гутерриш и министерство иностранных дел РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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