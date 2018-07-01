|Звездный итальянец провел первые два матча во главе киевского "Арсенала"
|01.07.2018 21:41
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Новичок Украинской Премьер-лиги киевский “Арсенал” провел первые два поединка под руководством нового тренера Раванелли, информирует со ссылкой на сайт киевского клуба.
Оба спарринга закончились ничейными результатами. Сначала столичные “канониры” свели вничью матч с винницкой “Нивой” — 1:1.
Во втором поединке команда расписала нулевую мировую с “Черкасским” Днепром “- 0:0.
Напомним, что перед новым сезоном “Арсенал” возглавил прежний титулованный футболист ряда европейских клубов.
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