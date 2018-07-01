|Зеленський зробив заяву щодо свого президенства
|01.07.2018 21:43
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"У цей день у мене тільки одне питання. Слава, ну що? Ти "так" чи "ні"? Тому що якщо ти залізно "так" чи точно "ні" – ну тоді і я. А то всі знову запитують, що я... А що я? Я то зрозуміло. А що ти? Просто, якщо ти і я – то це ми, розумієш? А якщо ми – то це всіх...", - говорить в ролику Володимир.
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