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Зеленський зробив заяву щодо свого президенства
01.07.2018 21:43
Актор Володимир Зеленський прокоментував чутки про те, що він йде в президенти України. Відео з'явилося у соціальній мережі Фейсбук.

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"У цей день у мене тільки одне питання. Слава, ну що? Ти "так" чи "ні"? Тому що якщо ти залізно "так" чи точно "ні" – ну тоді і я. А то всі знову запитують, що я... А що я? Я то зрозуміло. А що ти? Просто, якщо ти і я – то це ми, розумієш? А якщо ми – то це всіх...", - говорить в ролику Володимир.



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