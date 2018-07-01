В Краснодарском крае прошел мощный град, который повредил много машин, домов и другого имущества местных жителей.

Погода бушевала в субботу, 30 июня, передает со ссылкой на .

Град был очень большим, размером с куриное яйцо. Местные СМИ пишут, что пострадало около двух тысяч домов, в них разбиты окна и крыши. Спасателям даже пришлось эвакуировать несколько человек во время непогоды. Град также повредил много машин, один из водителей пытался спасти свой автомобиль, накрыв его ковром.

Чернигов пострадал во время непогоды - затопило улицы и дома. Уровень воды очень сильно поднялся, кое-где видны только крыши автомобилей.

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