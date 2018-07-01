Без электричества остаются населенные пункты в Днепропетровской,
Луганской и Киевской областях, отметили в Государственной службе по
чрезвычайным ситуациям. Специалисты работают над восстановлением
электричества Фото: ЕРА По состоянию на 19.00 1 июля в Украине
из-за непогоды обесточены 66 населенных пункта. Об
этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным
ситуациям.В ведомстве уточнили, что без электричества остались
населенные пункты в трех областях – 46 в Днепропетровской, 11
в Луганской и 9 в Киевской.Кроме того, во Львовской области
остаются подтопленными 4 приусадебных участка и 3 подвала жилых
домов в с. Заречное Стрыйского района, а в Черниговской области
остается подтопленным 1 приусадебный участок.Специалисты продолжают
работы для устранения неполадок. Синоптик Наталья Диденко
сообщала, что 29-го и 30 июня в Украине ожидаются дожди, грозы и
град, а с 1-го июля существенно похолодает.
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