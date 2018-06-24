|Нелли Уварова уже дважды мама
|24.06.2018 17:40
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Стало известно, что звезда сериала Не родись красивой Нелли Уварова родила сына. Это уже второй общий ребенок в семьи Нелли и Александра Гришина. О том, что Нелли снова станет матерью стало известно в начале осени.
Округлившийся живот уже нельзя было скрыть никакими нарядами, к тому же Нелли сама подтвердила свое положение.
Напомним, ранее сообщалось, , что пара уже воспитывает 4-летнюю дочь Ию, которая сейчас очень счастлива, что у нее появился братика.
Как Уварова с мужем назвали мальчика — пока неизвестно.
Следует отметить, что Нелли с появлением первого ребенка активно стала изучать информацию о том, как правильно нужно воспитывать ребенка.
По словам Уваровой, ребенок должен расти добрым и сильным.
Ранее уже сообщалось, что Нелли Уварова ждет ребенка.
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