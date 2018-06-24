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Нелли Уварова уже дважды мама
24.06.2018 17:40
Нелли Уварова уже дважды мама
235x235_0_1bdd6ff81586a2c9f56a600dcc6865b8235x235_0xd42ee437_3420184901428081742Стало известно, что звезда сериала Не родись красивой Нелли Уварова родила сына. Это уже второй общий ребенок в семьи Нелли и Александра Гришина. О том, что Нелли снова станет матерью стало известно в начале осени.

Округлившийся живот уже нельзя было скрыть никакими нарядами, к тому же Нелли сама подтвердила свое положение.

Напомним, ранее сообщалось, , что пара уже воспитывает 4-летнюю дочь Ию, которая сейчас очень счастлива, что у нее появился братика.

Как Уварова с мужем назвали мальчика —  пока неизвестно.

Следует отметить, что Нелли с появлением первого ребенка активно стала изучать информацию о том, как правильно нужно воспитывать ребенка.

По словам Уваровой, ребенок должен расти добрым и сильным.

Ранее уже сообщалось, что Нелли Уварова ждет ребенка.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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