Президент Украины Петр Порошенко наградил актера Джона Малковича Орденом “За заслуги” III степени. Об этом сообщает со ссылкой на прямой эфир церемонии награждения на официальной странице президента в Facebook.

Симфонический концерт “Пути дружбы. Равенна — Киев” под руководством легендарного дирижера Рикардо Мути и с участием всемирно известного американского актера Джона Малковича состоялся на Софийской площади в Киеве.

Симфонические оркестры, хоры из Италии и Украины, известные солисты украинской оперы и музыканты из Мариуполя, сыграли на одной сцене ради общей цели — строить культурные мосты. Проект “Пути дружбы” стартовал 20 лет назад. С тех пор каждый год художники посещают горячие точки мира и теперь с миротворческой художественной миссией приехали в Украину.

После завершения концерта Петр Порошенко вручил Орден “За заслуги” III степени дирижеру Рикардо Мути и актеру Джону Малковичу.

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