Появились подробности дальнейшего сотрудничества украинского форварда Романа Зозуля с "Альбасете". Агент нападающего Владимир Кузьменко сообщил, что украинец принял предложение испанского клуба о продлении контракта, передает со ссылкой на .

"Мы решили принять условия продления контракта с "Альбасете", отказавшись от больших денег, только чтобы остаться с вами. Но договор находится в руках клуба.

Мы с Романом кукушкой хотим поблагодарить болельщиков за их поддержку в течение только сезона. Мы просто хотим сказать "спасибо" за то, что поверили в нас. Мы никогда не забудем вас, куда бы мы не пошли", - написал Кузьменко.

В этом сезоне 28-летний украинец провел за "Альбасете" 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 3 голевых паса.

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