Без электричества остаются населенные пункты в Днепропетровской,
Луганской и Киевской областях, отметили в Государственной службе по
чрезвычайным ситуациям. Специалисты работают над восстановлением
подачи электричества Фото: ЕРА По состоянию на 19.00 1 июля в
Украине из-за непогоды обесточено 66 населенных пунктов. Об
этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным
ситуациям.В ведомстве уточнили, что без электричества остались
населенные пункты в трех областях – 46 в Днепропетровской, 11
в Луганской и девять в Киевской.Кроме того, во Львовской области
остаются подтопленными четыре приусадебных участка и три подвала
жилых домов в селе Заречное Стрыйского района, а в Черниговской
области остается подтопленным один приусадебный участок.Специалисты
продолжают работы для устранения проблем.Синоптик Наталья Диденко
сообщала, что 29-го и 30 июня в Украине ожидаются дожди, грозы и
град, а с 1-го июля существенно похолодает.
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