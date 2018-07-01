Без электричества остаются населенные пункты в Днепропетровской, Луганской и Киевской областях, отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Специалисты работают над восстановлением подачи электричества Фото: ЕРА По состоянию на 19.00 1 июля в Украине из-за непогоды обесточено 66 населенных пунктов. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.В ведомстве уточнили, что без электричества остались населенные пункты в трех областях – 46 в Днепропетровской, 11 в Луганской и девять в Киевской.Кроме того, во Львовской области остаются подтопленными четыре приусадебных участка и три подвала жилых домов в селе Заречное Стрыйского района, а в Черниговской области остается подтопленным один приусадебный участок.Специалисты продолжают работы для устранения проблем.Синоптик Наталья Диденко сообщала, что 29-го и 30 июня в Украине ожидаются дожди, грозы и град, а с 1-го июля существенно похолодает. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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