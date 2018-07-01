Столичные спасатели достали тело мужчины из озера на территории парка Партизанской славы. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве.

“1 июля в 18:30 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация о том, что в озере на территории парка Партизанской славы находится тело человека”, — указано в сообщении.

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, которые прибыв к месту трагедии, сразу же начали поиски тела утопленника. С помощью водолазного снаряжения спасатели достали тело мужчины 1994 года рождения и передали его правоохранительным органам. Тело находилось на расстоянии 10 м от берега на глубине 3 м.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

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