|В Киеве спасатели достали тело мужчины из озера на территории парка
|01.07.2018 22:11
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Столичные спасатели достали тело мужчины из озера на территории парка Партизанской славы. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве.
“1 июля в 18:30 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация о том, что в озере на территории парка Партизанской славы находится тело человека”, — указано в сообщении.
На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, которые прибыв к месту трагедии, сразу же начали поиски тела утопленника. С помощью водолазного снаряжения спасатели достали тело мужчины 1994 года рождения и передали его правоохранительным органам. Тело находилось на расстоянии 10 м от берега на глубине 3 м.
Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.
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