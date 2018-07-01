В штабе заявляют, что украинские военные "неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага"

"Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное. Враг постоянно пытался спровоцировать Об Объединенные силы в нарушение установленного перемирия. Потерь между наших военнослужащих нет", - сообщают в штабе ООС по состоянию на 18:00.

В штабе заявляют, что украинские военные "неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага".

Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочном режима прекращения огня на Донбассе начиная с 1 июля в связи с началом жатвы.

По информации украинской стороны СЦКК, в первые часы после установки "хлебного перемирие" боевики вооруженных формирований РФ обстреляли позиции ВС Украины и гражданскую инфраструктуру населенного пункта Зайцево с минометов калибром 120 миллиметров.