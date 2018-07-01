Основана Маск компания-автопроизводитель Tesla увеличила объемы выпуска автомобилей Tesla Model 3 до 5 тысяч единиц в неделю, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных рабочих фабрики в Калифорнии, передает

По словам одного из них, неизвестно, сможет ли Tesla поддерживать такой объем производства. В самой компании не ответили на запрос агентства.

В мае Tesla отчиталась о рекордных убытках в первом квартале 2018 года, общая сумма которых достигла 509,5 млн долларов. В отчетности компании говорилось, что автопроизводитель планирует стать прибыльным в третьем квартале 2018-го при условии выпуска 5 тысяч Tesla Model 3 в неделю.

Как сообщал компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (более 4 тысяч человек) с целью сократить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей. Об этом в июне сообщил Илон Маск.

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