С 1 июля 2018 года предприятия торговли и сферы услуг в Украине в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить при наличных расчетах, передает со ссылкой на .

Будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов. Так, сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения. Сумма, которая заканчивается на 5-9 копеек, будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

Ранее принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Они будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Округление будет использоваться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными. Округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.

Недавно в обращение ввели , которые должны постепенно заменить бумажные банкноты соответствующего номинала

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